Un barbat din Aiud care i-a facut un calvar viața soției sale, a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare. Acesta a fost trimis in nerespectarea ordinului de protecție provizoriu. Deși barbatul era cercetat pentru mai multe fapte, precum violența in familie, distrugere sau amenințare, femeia și-a retras plangerea prealabila și barbatul a fost […]

Sursa articol si foto: alba24.ro

