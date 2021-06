Șase ani de inchisoare – aceasta este pedeapsa primita de barbatul din județul Suceava acuzat ca și-a violat fiica in varsta de 12 ani de 70 de ori. El a fost obligat sa achite 20.000 de euro daune morale fiicei care in prezent are 13 ani. Sentința pronunțata, miercuri 23 iunie, de Judecatoria Radauți nu este definitiva. Copila le-a spus anchetatorilor ca rudele barbatului au știut despre abuzurile acestuia, insa i-au cerut sa nu le faca publice. In vara anului trecut, un abuz sexual abominabil era descoperit in nordul Moldovei, in comuna Straja din județul Suceava. Un barbat de 40 de ani a fost…