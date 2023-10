Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Illinois, acuzat ca a injunghiat mortal un baiețel de 6 ani de origine palestiniana si a ranit-o grav pe mama acestuia, in varsta de 32 de ani, a fost inculpat duminica pentru o crima motivata de ura. Politia sustine ca acesta a ales victimele din cauza credintei…

- Un scandal uriaș a izbucnit in Baia Mare, acolo unde s-au descoperit acțiunile ilegale savarșite de o asistenta medicala de la Serviciul de Medicina Legala. Femeia este acuzata ca a ajutat mai mulți șoferi sa nu aiba probleme cu legea, evitand dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului.…

- Ana Maria avea 30 de ani și era insarcinata in patru luni, atunci cand a fost ucisa de iubit. De la crima au trecut aproape patru ani. Inițial, barbatul a fost condamnat la inchisoare pe viața, dar in 2022 a primit o pedeapsa mai mica.

- Avand in vedere ca cei mai importanți candidați la alegerile prezidențiale din SUA din 2024 au depașit cu mult varsta obișnuita de pensionare, dezbaterile sunt aprinse cu privire la dezavantajele de a fi conduși de politicieni mai in varsta, scrie BBC. Pauline Newman, acum in varsta de 96 de ani, deține…

- In urma dispariției misterioase a Alexandrei, o romanca in varsta de 39 de ani și insarcinata in 8 luni, doi barbați au fost arestați in Nurnberg, Germania. Cei doi suspecți sunt nimeni alții decat fostul iubit al Alexandrei, Dejan, in varsta de 50 de ani, și partenerul sau de afaceri.

- Un tanar din raionul Soroca, fara un loc de munca stabil, a fost amendat de magistrații judecatoriei Soroca pentru apel fals la Serviciul Unic de Urgența 112. In luna iulie, acesta, fiind in stare de ebrietate a telefonat la miez de noapte la serviciul unic ”112”, comunicand ca a omorat un barbat. Oamenii…

- Cea mai recenta apariție pe covorul roșu a Iuliei Vantur a starnit mare valva pe rețelele sociale. Iubita lui Salman Khan este una dinte cele mai frumoase femei. Romanca face furori ori de cate ori iși face apariția in public, iar cea mai noua dintre ele nu face excepție. Iata motivul pentru care fanii…

- Este vorba despre un brazilian de 127 de ani, autointitulat cel mai batran om din lume. Acesta a murit chiar cu o saptamana inainte de a implini 128 de ani.Jose Paulino Gomes a murit in casa sa din Corrego del Cafe, Brazilia, a anunțat familia acestuia.El și-a pierdut viața din cauza varstei foarte…