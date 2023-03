Pedeapsă pentru supermarketurile care îşi pun clienţii să-şi scaneze singuri produsele: să vândă mai ieftin! Sunt mai multe variante pe care le iau in calcul social-democrații pentru a incuraja pastrarea angajaților umani in supermarketuri, pe de o parte, și pentru a securiza veniturile pe care le incaseaza statul de la supermarketuri. O varianta ar fi impunerea unei taxe echivalente cu contribuția pentru un salariu minim pentru fiecare casa self-pay. Taxa […] The post Pedeapsa pentru supermarketurile care isi pun clientii sa-si scaneze singuri produsele: sa vanda mai ieftin! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

