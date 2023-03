Stiri pe aceeasi tema

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…

- Un tanar din Ocna Mureș, in varsta de 25 de ani, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a lovit mortal un alt barbat care se deplasa neregulamentar pe carosabil. Victima are 75% grad de vinovație. Accidentul a avut loc in septembrie 2019, iar o prima decizie in instanța a […]…

- Un kenyan condamnat intr-un proces legat de uciderea unui britanic a fost eliberat din inchisoare, dupa o campanie de zece ani pentru anularea condamnarii sale. Inițial, el a fost condamnat la moarte, dar sentința i-a fost comutata in inchisoare pe viața.

- Un barbat din Zlatna a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la pedeapsa de un an si 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. In actul de sesizare s-a aratat, in esența, ca in data de 15.04.2022, in jurul…