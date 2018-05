Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat decizia finala in cazul fostei angajate CEC Bank Zlatna, care a delapidat peste 1 milion de euro. Femeia a fost condamnata la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Luni 21.05.2018 Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronunțat decisiv in cazul fostei angajate a…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean, Cristi Bigiu va face inca 8 luni de inchisoare dupa ce a cerut in instanta contopirea pedepselor in dosarele in care a fost condamnat. Curtea de Apel Galati a admis contestatia depusa de DNA la cererea lui Bigiu de a contopi cele doua pedepse de executare de…

- Fosta angajata a Agentiei Zlatna a CEC Bank, acuzata ca a delapidat peste 6,3 milioane de lei si peste 273.000 de euro, a fost condamnata anul trecut de Tribunalul Alba la 3 ani de inchisoare cu executare. Aceasta a fost condamnata și la plata, in solidar cu banca, a sumelor de 4.227.940 de…

- Proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, Daniel Serghei Condratov, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul a provocat in august…

