Pedeapsă majoră în cazul femeii din Buzău care a lovit un polițist aflat pe motocicletă, 9 ani și jumătate de închisoare Pedeapsa de 9 ani și jumatate de inchisoare in cazul șoferiței de 33 de ani urmarita de un polițist pe motocicleta, in Buzau, anul trecut. Femeia a fugit dupa ce a acroșat motocileta polițistului, care a luat foc. Condamnarea nu este definitiva și poate fi atacata cu apel, dar se numara printre maximele acordate de […] The post Pedeapsa majora in cazul femeii din Buzau care a lovit un polițist aflat pe motocicleta, 9 ani și jumatate de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

