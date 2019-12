Pedeapsă mai mare pentru cultivarea sau vânzarea de droguri. Inițiativa USR a creat controverse. Camera deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege al USR care stabilește o pedeapsa mai mare pentru cultivarea, fabricarea, vanzarea, deținerea sau alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fara drept. Pedeapsa cu inchisoare pentru deținerea sau vanzarea de droguri va fi majorata pana la 10 ani. Proiectul a iscat controverse in randul parlamentarilor dar și a cetațenilor. Inițiativa legislativa a Partidului Uniunea Salvați Romania a fost adoptata miercuri, cu 294 de voturi „pentru”. Aceasta prevede majorarea pedepsei cu inchisoare de la 3 la 10 ani, in loc de inchisoare de la… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

