Pedeapsa lui Joe Biden pentru Erdogan a venit Guvernul SUA ar fi notificat Turcia privind excluderea sa din noul memorandum de ințelegere pentru fabricarea avioanelor F-35 (MOU). Ankara este astfel sancționata dupa ce a cumparat sisteme antiracheta S-400 din Rusia. Agenția de presa oficiala din Turcia, Anadolu, a raportat ca Pentagonul a informat guvernul turc despre excluderea sa din noul acord incheiat intre […]

