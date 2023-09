Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza zilei de joi, 13 septembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au intervenit la un centru comercial din municipiu, unde a fost semnalat faptul ca o femeie ar fi fost agresata. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia și-ar fi…

- Un barbat din Alba Iulia a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 7 ani și 2 luni de inchisoare pentru tentativa de omor. Victima, fosta sa soție, a ajuns la spital cu o lama de cuțit in cap. Inculpatul a fost casatorit cu victima timp de 12 ani insa datorita unor neințelegeri, survenite pe fondul…

- Un barbat și-a injunghiat la nervi fosta soție, dupa care și-a pus capat zilelor. Tragedia s-a intamplat pe 19 august, intr-un sat din Hincești. Este vorba de un tanar in varsta de 24 de ani, care a venit in ospeție la fosta sa soție de 25 de ani, iar in urma unui conflict aparut intre ei, acesta a…

- Un barbat de 52 de ani, originar din municipiul Chișinau, a fost recunoscut vinovat pentru omor. Acesta a fost condamnat la 12 ani de pușcarie, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis.

- Un tanar din Caracal a fost reținut de polițiști, dupa ce a tras un foc de arma in plan vertical și și-a amenințat fosta soție, dar și pe sora acesteia, cu un cuțit. In casa barbatului, la percheziții, polițiștii au gasit doua arme, scriu jurnaliștii de la Olt Alert.

- Un barbat a fost retinut de procurorii din Gorj dupa ce si-a injunghiat mortal partenera, cu mai multe lovituri de cutit, fapta avand loc in bucataria casei in care locuiau cei doi, potrivit news.ro.Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a anuntat, luni, ca procurorii s-au sesizat, duminica dupa-amiaza,…

- Adunarile generale ale judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Alba Iulia și Tribunalul Alba au hotarat adoptarea unei forme de protest fața de intenția coaliției de guvernare de a aduce modificari legislației privind pensiile de serviciu.