Stiri pe aceeasi tema

- Un auditor de la Curtea de Conturi Constanța este acuzat ca și-a constrans fosta soție sa ii lase, la un proces, un imobil de aproape 250.000 euro și sa preia parte dintr-o firma cu datorii. Barbatul și-ar fi amenințat soția ca iși va pierde locul de munca. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Curtea de Apel Bacau a decis, marți, definitiv, ca Gheorghe Moroșan și soția sa Aurelia, acuzați ca au sechestrat și ucis doi muncitori care lucrau in apartamentul lor, vor sta in spatele gratiilor 30 de ani, respectiv 12 ani. Instanța a menținut, astfel, decizia data de Tribunalul Bacau in toamna anului…

- Doi parinți din Prahova au fost arestați preventiv sub acuzația de omor asupra unui membru de familie, la doi ani de la comiterea faptei. Horia și Diana Mihai sunt acuzați ca și-au ucis copilul in varsta de un an. Doi ani de zile a fost ținuta ancheta la sertar, la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Trei copii, de 9, 10, respectiv 15 ani, sunt cercetați pentru comiterea unei crime in localitatea Caldaraști din județul Buzau pentru ca ar fi omorat un localnic de 81 de ani, ca sa-i ia bicicleta. Cadavrul a fost gasit pe un camp din localitate, de un alt localnic, care a anunțat poliția. Batranul…

- Adolescentul acuzat de producerea in decembrie 2021 a incendiului din Constanța in care au fost distruse zeci de apartamente și mașini a fost condamnat definitiv. El va fi internat intr-un centru de detenție timp de trei ani și patru luni. Adolescentul care a provocat incendiul de la un bloc din Constanta,…

- Luiza Șora, soția lui Mihai Șora, raspunde acuzațiilor aduse de Tom Șora, fiul filosofului, la slujba de inmormantare, unde a susținut ca a aflat despre moartea tatalui sau „cu totul intamplator” și ca relația lui Mihai Șora cu copiii lui „a fost sistematic impiedicata in ultimii zece ani”. Intr-un…

- Fiul filozofului Mihai Șora a adus acuzații grave soției acestuia, chiar la slujba de inmormantare care a avut loc marți, la Biserica Alba din București. Ceremonialul a fost transmis live, pe pagina de Facebook a lui Mihai Șora, dar clipul nu mai este dispobnibil la cateva ore dupa incident. Tom Șora,…