Stiri pe aceeasi tema

- Este informația momentului in showbiz-ul romanesc!Dani Mocanu a fost, recent, implicat intr-un accident pe o strada din Ramnicu Valcea. In timpul impactului, celebrul manelist se afla pe turela unui vehicul militar de epoca pe care il inchiriase pentru un videoclip. Iata cum s-a intamplat totul, de…

- Un sofer din judetul Braila, care a condus baut si cu permisul suspendat, a mers la politie sa reclame ca a lovit cu masina o pasare. In ciuda gestului civic, politistii i-au intocmit dosar penal.

- Cine se ocupa acum de securitatea liderului de la Kremlin? Mulți oameni se intreaba daca este posibila o lovitura de palat in Rusia. Aleksander Gabuev, membru la Carnegie Endowment for International Peace, susține ca invazia Ucrainei a fost pregatita de președinte in mare secret. „Doar un grup foarte…

- Comisia Europeana propune noi norme la nivelul UE pentru combaterea violenței impotriva femeilor și a violenței domestice. Directiva va incrimina violul definit pe baza lipsei consimțamantului, mutilarea genetica a femeilor și violența cibernetica și va consolida accesul victimelor la justiție.

- Alexander Zverev a fost descalificat la finalul lunii februarie de la turneul de la Acapulco dupa ce a dat cu racheta in scaunul arbitrului partidei de dublu la care lua parte. Ancheta ATP a confirmat "un comportament agravant" al germanului, iar acesta a primit o noua pedeapsa.​

- Magistratii Curtii de Apel Ploiesti au amanat, marti, pronuntarea unei sentinte definitive in cazul femeii din Buzau, de profesie psiholog, care a lovit cu autoturismul un politist aflat pe motocicleta, pe motiv ca are nevoie de mai mult timp pentru studierea actelor și lucrarilor dosarului. Anda Vladescu…

- Discuții privind posibila relaxare a masurilor de protectie #COVID-19 Raed Arafat. FOTO: gov.ro Autoritatile analizeaza posibilitatea de relaxare a masurilor de protectie luate în contextul pandemiei de COVID-19 gradual, dupa modelul tarilor care au depasit deja vârful…