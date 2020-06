Pedeapsă cu suspendare pentru şantajarea fostei iubite Magistratii de la Judecatoria Craiova au hotarat sa condamne la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare un craiovean de 37 de ani, acuzat de comiterea a trei infractiuni de santaj. Anchetatorii au retinut ca barbatul si-a santajat fosta iubita, dar si alte doua persoane, una fiind tatal fostei iubite. Acelasi inculpat a fost condamnat definitiv in 2010 intr-un dosar asemanator. In acest dosar, inculpatul l-ar fi amenintat in repetate randuri pe tatal fostei iubite. In final, i-a taiat cauciucurile masinii, dupa care l-a impuscat cu un pistol cu bile. Pentru aceste fapte, inculpatul a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

