Un farmacist din statul american Wisconsin, care a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, a anuntat marti Departamentul de Justitie al SUA, potrivit Reuters. Este vorba despre Steven R. Brandenburg, in varsta de 46 de ani, care trebuie sa plateasca, de asemenea, despagubiri in valoare de 83.800 dolari spitalului in care lucra. Barbatul a fost de acord sa pledeze vinovat pentru tentativa de a altera produse de consum, neluand in considerare riscul ca o alta persoana sa se afle in pericol de moarte sau de vatamare corporala.…