- In 2020, statele membre UE au acordat statut de protecție pentru 281.000 de solicitanți de azil, in scadere cu 5% fața de 2019 (295.600). Cel mai mare numar de persoane care au primit statut de protecție a fost inregistrat in Germania (98.000 sau 35% din totalul UE), Spania (51.200 sau 18%), Grecia…

- Județul Vaslui: Numarul infectarilor cu SARS-CoV-2 este in creștere Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. România a înregistrat o scadere a numarului de cazuri noi de COVID-19 în ultima saptamâna. Cu toate acestea, numarul celor îmbolnaviți în județul Vaslui…

- Podcasturi COVID-19 in 2021: Opt decese intr-o singura localitate In total, de la inceputul anului in localitate au fost infectați 134 de oameni, iar de la inceputul pandemiei și pana in prezent 13 persoane din localitate au fost rapuse de boala. In momentul de fața, 52 de persoane se afla in carantina.…

- "La protest, baietii. Haideti la protest. (...). Va astept la protest", a fost indemnul transmis pe Facebook, intr-o transmisie live, de Raul Rus, eliberat conditionat din inchisoare in urma cu un an. Acesta le solicita sa iasa in strada celor care nu mai vor sa stea "ca ghioceii".Ulterior mesajului…

- Miercuri, 03 martie, polițiștii din Tauții Magherauș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii pe numele unui barbat de 54 de ani din Tauții Magherauș, de catre Judecatoria Baia Mare. Barbatul este condamnat la 3 ani de detenție pentru savarșirea infracțiunii de furt. Barbatul…

- Justitia rusa a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Alexei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, transmit AFP si Reuters. Judecatorul unei instante din Moscova, Dmitri Balasov, a redus insa cu o luna si jumatate pedeapsa activistului anticoruptie,…