Pedeapsă cu gunoaie Doi șoferi care și-au parcat mașinile chiar in fața platformelor de colectare a gunoiului au fost pedepsiți de locatari. Oamenii le-au lasat celor doi, pe parbriz, sacii cu gunoi, pentru ca au blocat accesul. Din cauza șoferilor care iși parcheaza mașinile in zona de colectare a deșeurilor, angajatii de la salubritate nu pot sa ridice

