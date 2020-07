Pedeapsă cu cu suspendare pentru tentativa de omor din Krypton Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa dea o sentința definitiva in dosarul in care un craiovean de 33 de ani a fost acuzat de tentativa de omor. Anchetatorii au reținut ca, in octombrie 2016, in urma unui scandal izbucnit in clubul Krypton din Craiova, inculpatul a lovit un barbat cu o sticla de vin in cap. A fost condamnat la 2 ani si 11 luni de inchisoare cu suspendare pentru tentativa de omor. Pentru tulburarea ordinii si linistii publice a primit o amenda de 3.000 de lei. Al doilea inculpat din dosar, care a lovit cu pumnii o alta persoana, a primit o amenda… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

