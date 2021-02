Stiri pe aceeasi tema

- Traim Pe Datorie. De la impamantenitul "caiet" de la magazinul de cartier, pana la credite la banci ori imprumuturi de milioane de euro pe care statul le face in numele nostru. Insa cu informatia corecta, orice datorie devine o oportunitate.

- Un baiețel de cinci ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea mama lui s-a izbit violent de un utilaj de deszapezire. Accidentul a avut loc sambata seara in comuna Moșoaia, din județul Argeș. In vehicul se afla și sora baiatului, de 10 ani, care a scapat cu viața, dar este in stare de șoc. Mama…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor, precizand ca majoritatea detaliilor sunt "puse la punct" si ca deficitul bugetar s-ar putea situa in jurul valorii de 7%. "Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea…

- Premierul Florin Cițu nu a fost in stare, in prima sa declarație de presa dupa votul de investire, sa ofere un termen clar pentru adoptarea bugetului, deși, potrivit legii, Legea bugetului pentru anul 2021 trebuia sa fie adoptata inainte de finalul anului. „Proiectul de buget trebuie sa fie…

- Cinci persoane au fost ranite grav dupa ce o mașina a intrat in ei, in timp ce se aflau pe trotuar. Incidentul s-a petrecut in zona Stamford Hill din Hackney, un cartier din nordul Londrei. Potrivit Scotland Yard, incidentul nu este considerat, deocamdata, ca unul de natura terorista, scrie Daily Mail…

- Primaria Sectorului 2 lanseaza concurs de soluții pentru revitalizarea a 4 spații publice de pe Intrarea Ion Voicu, Aleea Avrig, spațiile dintre blocurile cuprinse intre Mașina de Paine și Colentina și Strada Renului. Acestea totalizeaza aproape 50.000 mp. ”Inițiem concursuri de idei pentru amenajarea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat miercuri ca se asteapta ca anul 2021 sa fie unul dificil, dar nu la fel de dificil ca acest an, mentionand ca, acum, cand tragem linie, "impreuna am reusit sa trecem peste aceasta perioada". "In ceea ce priveste economia si finantele,…