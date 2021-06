Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani și arata ca in Romania, in luna iunie, temperaturile se apropie greu de cele normale pentru aceasta perioada. In prima saptamana din iulie vor fi temperaturi specifice pentru acest interval. 7 - 14 iunie Valorile…

- Deficitul de aprovizionare cu semiconductori in sectorul manufacturier complica revenirea economica a Germaniei din criza coronavirusului, a declarat luni cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters. "In orice caz, blocajele de aprovizionare fac si mai dificila revenirea economica de dupa…

- „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani!FMI estimeaza o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala).FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare creștere economica din UE.Rezultatul reformelor implementate…

- FMI estimeaza, pentru 2021, o redresare economica puternica in Romania, cu o creștere a PIB de 7%. Totuși, daca pandemia se agraveaza, creșterea economica risca sa fie sub cifra prognozata, spun experții FMI, in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. Premierul Florin…

- Pana pe 24 mai, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, apoi devin obișnuite pentru aceasta perioada a anului, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 10.05.2021 – 17.05.2021 Valorile…

- Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, afirma, vineri seara, ca vaccinarea ne da sansa sa repornim economia, sa ne refacem vietile si sa trecem odata peste aceasta incercare platita, deja, cu viata de peste 3.150.000 de oameni. Cimpean anunta ca peste 46.000 de personae din judetul…

- Presedintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Jerome Powell, considera ca economia americana se afla ”intr-un punct de inflexiune” si ca cresterea si angajarile se vor intensifica pe parcursul lunilor urmatoare, insa se vor mentine unele riscuri, in special cele legate de revenirea pandemiei,…

- Meteorologii anunța ninsori in regiunea de nord și centrul țarii, iar la sud ploi slabe. Maxima zilei va oscila intre +6 și +8 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la 0 grade. In urmatoarele zile vremea se incalzește.