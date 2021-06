#PeDatorie. Dobânzile mici și inflația micșorează economiile Noi, romanii, suntem un popor foarte interesant si plin de paradoxuri. Avem perceptia si discursul asta ca suntem mai saraci, dar depozitele romanilor in banci au crescut ca Fat-Frumos in ultimul an, unul dintre cei mai dificili si nesiguri din istoria recenta. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

