- Romanii care s-au intors din țari cu risc epidemiologic ridicat au fost luați prin surprindere, la granița, de noile reguli de intrare in Romania. Mulți dintre ei nu știau despre ele. The post Luați prin surprindere de noile reguli de intrare in țara, mulți romani s-au intors la vama. „Decat carantina,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,1%,…

- Dolarul a scazut, marti, fata de un cos de valute, in urma deciziei Chinei de apreciere a yuanului cu cea mai mare marja de cand a renuntat la ancorarea monedei fata de dolar, investitorii urmarind si alegerile pentru Senatul SUA din Georgia, transmite Reuters. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta…

- Alba este al 17-lea cel mai creditat judet la nivel national. Populația prefera creditele in moneda nationala, iar companiile au fost mai putin interesate de finantari. Soldul creditelor populatiei in lei si valuta din judetul Alba a ajuns la finalul primelor noua luni din 2020 la 1,6 mld. lei, in...…

- In primele zece luni ale anului 2020, bancile din Romania au acordat credite noi populației și companiilor in valoare de 67,42 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie. Ponderea creditelor noi accesate de populație și companii, de…

- Biroul Electoral Central a oferit primele date oficiale, parțiale, dupa numararea voturilor in 1.524 de secții, adica 8% din voturi, la alegerile parlamentare. PSD 30,16% PNL 25,81% UDMR 11, 98%USR-PLUS 9,64%AUR 8,92%PMP 5,12%Pro Romania 4,79%Citește…

- Deficitul bugetar dupa primele zece luni din acest an este de 74,04 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu. Pana la finalul anului este programat sa ajunga la 9,1% din PIB. „Deficitul dupa primele 10 luni este de 74,04 miliarde…

