Pedalare de 32 de kilometri pe un drum forestier din Timis, intr-o zona impadurita Din cei 32 de kilometri, opt sunt pe asfalt, restul fiind pe un drum forestier pietruit cu porțiuni de pamant (in zona mai inalta a traseului). „Rezulta un traseu care este in proporție de 75% off-road, situat intr-o zona impadurita cu un farmec aparte”, transmit organizatorii (Clubul Banațean de Turism și Timisiensis Bikers) pe pagina evenimentului. Inscrierile se pot face in 18 august 2018 la locația evenimentului in intervalul orar 9 – 11:30, iar startul se va da la ora 12. Varsta minima pentru participare este de 18 ani. Participanții nu vor putea concura fara numarul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

