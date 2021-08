Focus Sat TV va difuza, din 23 august, in premiera in Romania, serialul "Pedagogul/ The Teach”, cu primele doua episoade de la ora 21.30. Finalul celui de-al treilea sezon al serialului "Baron Noir" este programat joi, de la ora 21.30, potrivit news.ro.

Joi, 19 august, de la ora 21.30, vor fi difuzate ultimele doua episoade ale serialului "Baron Noir" si povestea memorabilului politician Philippe Rickwaert ajunge la sfarsit. Finalul glorios il aduce pe protagonist la limita, gata sa riste orice, pe oricine, pentru a face fata unui tsunami politic fara precedent si pentru a salva democratia…