Stiri pe aceeasi tema

- Combaterea prețului la carburanți naște tensiuni in coaliția de guvernare. Deputatul PNL Gheorghe Pecingina susține ca soluția se afla la ministerul de Finanțe, nu la cel al Energiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- “Haideti sa lamurim putin lucrurile, mai mult decat liniile de partid sau lucruri de genul. Plafonarea pretului, in acest moment, echivaleaza cu o masura suportata de la bugetul de stat luata, bineinteles, ca oamenii sa plateasca mai putin. O solutie similara, aplicata carburantilor, dupa modelul din…

- Deputatul PNL Gheorghe Pecingina a anuntat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca pe acciza la carburanti se fac calcule si se fac simulari la Ministerul de Finante, privind o posibla reducere a acesteia. El a mentionat ca sunt discutii si ca in scurt timp vor iesi liderii coalitiei…

- ”Pe acciza, se fac calcule si se fac simulari la Ministerul de Finante. In acest moment se fac calcule si simulari”, a spus Pecingina, aratand ca reducerea TVA nu s-a regasit la raft, iar Guvernul urmareste sa ia o masura care sa se vada in buzunarul cetatenilor. ”Statul roman si actualul Guvern (..)…

- Ministrul antreprenoriatului si turismului, Daniel Cadariu, a declarat, joi, ca in mandatul sau au fost repuse in circuit tichetele de vacanta pentru sectorul bugetar si a mentionat ca in programul de investitii din turism vor fi prioritare domeniul schiabil si turismul balnear. „Am adoptat, Guvernul,…

- Executivul a decis ca, in caz de perturbare a furnizarii de gaze, in sezonul rece, companiile de termoficare trebuie sa reduca temperatura in casele romanilor. Masura este absurda, chiar și intr-un scenariu al intreruperii importurilor, avand in vedere ca Romania poate produce, fara gazele din Marea…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan considera ca legea offshore va asigura Romaniei independența și stabilitatea energetica de care are nevoie. Gheorghe Șoldan a precizat ca in cadrul dezbaterilor in comisii a Legii offshore a votat pentru o lege care va asigura aceasta independența ...

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean Dumitru Rujan a explicat masurile din pachetul adoptat de Guvern și care sunt implicațiile acestora inclusiv in județul nostru! „«Sprijin pentru Romania» este un pachet de masuri economico-sociale prin care Guvernul sprijina mediul de afaceri, protejeaza locurile de…