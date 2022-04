Pecica: VEZI AICI unde vor fi luni întreruperi în alimentarea cu energie electrică Mai multe strazi din Pecica vor ramane luni nealimentate cu energie electrica. „Din cauza lucrarilor la un stalp de energie electrica langa fantana de pe strada 401, luni, 2 mai, furnizarea energiei electrice va fi intrerupta, aproximativ intre orele 9 – 15, in aceasta zona: pe strada 401 parțial (intre fantana și strada 1 – […] The post Pecica: VEZI AICI unde vor fi luni intreruperi in alimentarea cu energie electrica appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

