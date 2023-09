Pecica: se lucrează în ritm alert la modernizarea Școlii Primare nr. 3 In cel mai scurt timp, elevii din Pecica se vor putea intoarce in clasele din cladirea școlii primare nr. 3. Unitatea școlara se modernizeaza printr-un proiect european. „Se lucreaza la finisajele interioare, pentru ca elevii sa se intoarca, in cel mai scurt timp, la Școala Primara nr. 3 (de pe strada 1 – DN 7). […] The post Pecica: se lucreaza in ritm alert la modernizarea Școlii Primare nr. 3 appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- In orașul Pecica este implementat un important program investițional, finanțat cu fonduri europene. Unul din obiectivele care vor fi realizate in cadrul acestui program este un teren de sport pentru elevii care invața la Școala Primara nr. 3 din oraș. „Continua lucrarile in cadrul proiectului „Imbunatațirea…

- Elevii din Pecica și din satele aparținatoare, Turnu și Sederhat au participat astazi la deschiderea noului an școlar. In oraș exista o gradinița noua, construita de Episcopia Reformata de pe langa Piatra Craiului, dar in același timp, exista in derulare patru proiecte prin care unitațile de invațamant…

- Drumurile de exploatație agricola dintre Pecica, Turnu și Sederhat vor fi asfaltate pe bani europeni. Investiția se ridica la peste 1,5 milioane de euro și va deservi o suprafața agricola de peste 650 de hectare. „In cursul zilei de astazi am predat constructorului amplasamentul drumurilor de exploatare…

- Se lucreaza la noul Camin Cultural din Turnu. A fost deja montata tamplaria și acum a venit randul finisajelor interioare. Noul Camin Cultural va dispune de o sala de spectacole cu scena si dotari adecvate necesare desfașurarii de diverse evenimente (sonorizare, sistem proiecție și lumini etc.), un…

- Gradinița din Sederhat, sat aparținator de orașul Pecica, a fost renovata și de luni va aștepta copiii in haine noi. „Colaborarea de peste un deceniu dintre administrația locala și Asociația Cetatea Voluntarilor din Arad aduce noi rezultate, de aceasta data in beneficiul copiilor din Sederhat. Gradinița…

- O noua acțiune de dezinsecție are loc astazi la Pecica. Practic, se va stropi din nou impotriva țanțarilor și a capușelor. „Pentru a crește eficiența acțiunii de dezinsecție de acum o luna, marți, 1 august, se va efectua o noua acțiune. Stropirea impotriva țanțarilor și a capușelor se va realiza de…

- Lucrarile de modernizare a Școlii Primare nr. 3 din orașul Pecica continua cu amenajarea interioarelor. Investiția este realizata cu fonduri europene. „Modernizarea completa a Școlii Primare nr. 3 (de pe strada 1 – DN7) continua cu amenajarea interioarelor. Acoperișul a fost schimbat complet, fațada…

- Strada 401 este una dintre cele mai circulate din Pecica. Lucrarile de modernizare avanseaza bine pe ultimul tronson. Intreaga investiție se face cu bani europeni. „Lucrarile de modernizare avanseaza bine pe ultima bucata ramasa pe strada 401, una dintre cele mai lungi și circulate tronsoane din oraș.…