Primaria orașului Pecica a demarat un ambițios program de modernizare a rețelei stradale. Lucrarile continua in ritm alert pe mai multe strazi din oraș. Strada 3 a ajuns in faza de amenajare a trotuarelor. „Dezvoltarea infrastructurii urbane continua cu amenajarea trotuarelor pe strada 3, una dintre arterele principale de circulație din Pecica, prin proiectul de […] The post Pecica: Proiectul de modernizare a strazilor continua in ritm alert appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .