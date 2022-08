Pecica: Praznicul de pită nouă a fost un succes Cele trei zile de sarbatoare de la Pecica, dedicate harnicilor localnici care au adunat și anul acesta roade bogate din holde, s-au incheiat. Praznicul de pita noua, ediția 2022, fost un mare succes. O confirma chiar primarul orașului Pecica. „Ploaia mult-așteptata a racorit atmosfera și ne-a permis desfașurarea spectacolelor din cele trei seri de sarbatoare, […] The post Pecica: Praznicul de pita noua a fost un succes appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

