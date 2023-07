Pecica: lucrările de modernizare avansează pe strada 401 Strada 401 este una dintre cele mai circulate din Pecica. Lucrarile de modernizare avanseaza bine pe ultimul tronson. Intreaga investiție se face cu bani europeni. „Lucrarile de modernizare avanseaza bine pe ultima bucata ramasa pe strada 401, una dintre cele mai lungi și circulate tronsoane din oraș. Pentru a putea realiza largirea parții carosabile, a […] The post Pecica: lucrarile de modernizare avanseaza pe strada 401 first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Pecica: lucrarile de modernizare avanseaza pe strada 401 appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la un important obiectiv de investiții din orașul Pecica avanseaza in ritm alert. Este vorba despre Școala Primara nr. 3, investiție finanțata din fonduri europene. „Investitia de la Scoala Primara nr. 3, de pe strada 1 (DN7) avanseaza pe zi ce trece: acoperisul si fatada sunt aproape finalizate,…

- Un accident rutier s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, la ieșirea din Arad spre Pecica: un autoturism a fost lovit de tren. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului, cu o autospeciala de descarcerare. „Accident rutier intre un autoturism și un tren, la trecerea de nivel cu calea…

- O școala din Pecica este modernizata cu bani europeni. Este vorba despre Școala Primara nr. 1, la care se lucreaza intens in aceste zile. „Lucrarile de modernizare completa a Scolii Primare nr. 3 de pe strada 1 (DN7, colt cu strada 236) evolueaza. Constructorul lucreaza la interioare și la schimbarea…

- Un accident rutier brutal s-a petrecut cu puțin timp in urma pe strada Dorobanților din Arad. Un autoturism scapat de sub control s-a infipt pur și simplu in zidul unei case. Fotografiile cu mașina distrusa de impact circula deja pe rețelele de socializare. Vom reveni cand vom primi informații oficiale…

- Duminica, la Pecica, a avut loc Festivalul cultural de etnie roma. Evenimentul s-a desfașurat in piața centrala din oraș și a adus in fața publicului momente de muzica instrumentala susținute de copii din localitate, ansambluri tradiționale, dar și o serie de artiști cunoscuți. „Pecica a fost mereu…

- Zilele orașului Pecica au fost un adevarat succes in acest an. Au fost programe variate și artiști renumiți care au atras mii de persoane in Piața Regele Mihai I din oraș. „Am inceput cu marcarea Zilei Regalitații și a Zilei Independenței, in 10 mai, cu prelegeri interesante și muzica clasica. A urmat…

- Lucrarile la Caminul cultural din Turnu, sat aparținator de orașul Pecica, avanseaza. Investiția este finanțata din fonduri europene. „Dezvoltam infrastructura culturala atat la Pecica, cat și in satul aparținator Turnu. Lucrarile la Caminul Cultural de aici au avansat in ultimele saptamani, localnicii…

- Cinematograful din Pecica a fost preluat de administrația locala, care intenționeaza sa-l modernizeze. Deși se afla intr-o stare vizibila de degradare și a fost inchis de cateva decenii iar administrația locala a dorit sa se implice, pana acum acest lucru nu a fost posibil. Dupa decenii, ușile salii…