Pecica va avea un impresionant parc de agrement. Acesta este amenajat pe o locație din apropierea Fermei de Bivoli, care este deja un adevarat brand local care atrage vizitatori. „Lucrarile de amenajare a noului parc de agrement (de langa Ferma de Bivoli) au fost realizate in procent de peste 90%, dar nu sunt inca gata, […]