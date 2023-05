Pecica: Lucrări susținute la proiectul alimentării cu apă termală a unor clădiri publice In orașul Pecica se lucreaza la un ambițios proiect, cu finanțare europeana, cu ajutorul caruia mai multe cladiri publice vor fi incalzite cu apa termala. „Zilele acestea s-au realizat sapaturile pentru centrala termica subterana din parc și viitoarea conducta dintre aceasta și sediul Primariei Orașului Pecica, in cadrul proiectului „Sistem de producere și distribuție a […] The post Pecica: Lucrari susținute la proiectul alimentarii cu apa termala a unor cladiri publice first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Pecica: Lucrari susținute la proiectul alimentarii cu apa… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orașului Pecica, Consiliul Local și Casa de Cultura „Doru Ioan Petescu” marcheaza 19 ani de la momentul ridicarii la rangul de oraș cu un program cultural-artistic variat. Evenimentul va fi completat de Festivalul de Etnie Roma, organizat in cadrul proiectului „Creșterea incluziunii si abilitarii…

- Posesorii de carduri la Raiffeisen Bank s-au trezit astazi, o zi perfect lucratoare, ca nu-și mai pot accesa conturile din aplicație și nici nu mai pot face plați. Banca spune ca sunt lucrari de mentenanța, dar este extrem de ciudat ca aceste lucrari se efectueaza ziua, intr-o zi lucratoare și se intind…

- Retim Ecologic Service SA introduce un nou element in programul de colectare a deșeurilor. Primaria orașului Pecica ii informeaza pe locuitori despre noile condiții. „Cetațenii sunt rugați sa nu mai duca hartiile si cartoanele la containerele albastre aflate in intersecții (acestea urmand sa fie desființate).…

- Astazi, in 7 aprilie, marcam 75 de ani de la inființarea Organizației Mondiale a Sanatații. Ziua Mondiala a Sanatații, in acest an, se desfașoara sub sloganul „Sanatate pentru toți”. „Sarbatorim astazi Ziua Mondiala a Sanatații. Cu 75 de ani in urma, s-au pus bazele Organizației Mondiale a Sanatații,…

- Vasile Nagy, deputat de Arad, a susținut o declarație politica in Parlament dedicata Jandarmeriei Romane. Aceasta a venit in contextul in care la 3 aprilie, s-a sarbatorit Ziua Jandarmeriei, care a ajuns la 173 de ani de existența in Romania. „In data de 3 aprilie 1850, domnitorul Grigore Alexandru…

- In 3 aprilie sarbatorim Ziua Jandarmeriei Romane. La 3 aprilie 1850, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a semnat actul de inființare a Jandarmeriei. De-a lungul anilor, Jandarmeria a evoluat, ajungand astazi o structura moderna, cu responsabilitați importante in statul roman. „Salutam astazi…

- Au sarbatorit „Zilele asistenței sociale” prin evenimentul „Biblioteca vie- Vulnerabilitați in asistența sociala” care i-a adus laolalta pe toți cei care lucreaza in acest domeniu atat de necesar societații. Organizatorul evenimentului, prof. univ. dr. Alina Breaz, alaturi de Laura Andreș, ambele in…

- Un tanar din Pecica a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a furat uneltele de gradina din curtea unei case. El are doar 20 de ani. Un tanar de 20 de ani, din Pecica, a fost identificat de polițiștii orașului Pecica. In perioada ianuarie-martie 2023, el a patruns prin gardul imprejmuitor in curte […]…