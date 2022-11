Pecica: Continuă modernizarea străzilor în proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020 In orașul Pecica, in aceste zile continua lucrarile de modernizare a unor strazi, intr-un proiect finanțat cu bani europeni. „Avansam cu modernizarea strazilor incluse in proiectul intitulat „Imbunatațirea calitații vieții prin imbunatațirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilitați de petrecere a unui timp liber de calitate și modernizarea infrastructurii publice urbane in orașul Pecica”, finanțat prin […] The post Pecica: Continua modernizarea strazilor in proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020 appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea strazii 401 din Pecica continua. Se asfalteaza trotuarele, in baza unui proiect cu finanțare europeana. „Proiectul de modernizare a strazii 401, una dintre cele mai circulate din oras, a intrat in faza a doua: a inceput asfaltarea trotuarelor nou amenajate. Patru strazi din oras (236, 324,…

- La Lipova se deruleaza un ambițios proiect, finanțat cu peste 8 milioane euro prin PNDL, pentru reabilitarea a 18 strazi. In aceasta dimineața, primarul Florin Pera, insoțit de viceprimarul Ioan Lapadat și de administratorul public Adrian Antoche, s-a deplasat pe teren pentru a verifica stadiul lucrarilor.…

- Universitatea Naționala de Muzica București a demarat implementarea proiectul „Modernizarea infrastructurii digitale a UNMB pentru asigurarea accesului la invațamant artistic”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Proiectul are drept principal scop digitalizarea procesului…

- Lucrarile pentru modernizarea strazii 401 din orașul Pecica avanseaza. Este vorba despre un proiect finanțat cu bani europeni, in baza caruia are oc modernizarea a 4 strazi din oraș. „Constructorul avanseaza cu modernizarea strazii 401. In prima faza se lucreaza la amenajarea trotuarelor și largirea…

- In orașul Pecica se deruleaza un amplu program de modernizare a rețelei stradale, cu finanțare europeana. In aceste zile, constructorii lucreaza intens pentru modernizarea strazii 401. „Dupa cum am anuntat cu cateva saptamani in urma, am inceput lucrarile de modernizare pe strada 401, in cadrul proiectului…

- La Pecica a inceput un ambițios proiect de modernizare a unor strazi, cu finanțare europeana. „Constructorul a demarat modernizarea strazilor incluse in proiectul „Imbunatațirea calitații vieții prin imbunatațirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilitați de petrecere a unui timp liber…

- Localitatea Turnu, sat aparținator al orașului Pecica, va avea un Camin Cultural modern. Lucrarile care se deruleaza in ritm alert pentru modernizarea acestuia sunt finanțate din fonduri europene. „Firma constructoare continua lucrarile de modernizare completa a Caminului Cultural din Turnu, acesta…

- In curand, la Pecica va fi implementat un nou proiect, in cadrul caruia vor fi modernizate patru strazi, iar lucrarile vor fi finanțate din bani europeni. „In cateva saptamani incepem lucrarile pe tronsoanele cuprinse in proiectul intitulat „Imbunatațirea calitații vieții prin imbunatațirea infrastructurii…