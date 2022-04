Pecica: Brandul „Pită de Pecica”, protejat încă zece ani Unul dintre cele mai cunoscute branduri aradene, „Pita de Pecica”, va putea fi folosit inca un deceniu. „Veste buna in prag de sarbatori: Oficiul de Stat pentru Marci și Invenții a aprobat prelungirea protecției marcii Pita de Pecica. Astfel, brandul nostru local va putea fi folosit doar de brutariile pecicane și in urmatorii zece ani. […] The post Pecica: Brandul „Pita de Pecica”, protejat inca zece ani appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- SC Dinamo 1948 SA, care activeaza in Liga 1, a primit notificare din partea Asociațiai Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, sa nu mai foloseasca denumirea de ”FC Dinamo”. Astfel, clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare nu mai are drept la domeniul site-ului clubului, fcdinamo.ro și nici nu mai poate folosi…

- Deputatul PSD Adrian Alda aduce o veste buna agricultorilor aradeni. Ministrul Agriculturii a ințeles situația culturilor afectate de seceta și a decis sa porneasca mai repede in acest an sistemul de irigații. Infrastructura naționala permite in acest moment irigarea unei suprafețe de aproape 1,3 milioane…

- Brandul ucrainean MillaNova, cunoscut pentru rochiile decadente de mireasa, produce acum tinute pentru soldatii si personalul medicali din tara, in timp ce Rusia continua sa lanseze atacuri brutale, scrie CNN.

- PSD raspunde solicitarilor multor familii din restul țarii care iși doreau sa poata accesa programul din București, implementat, in mandatul de primar al Capitalei, de Gabriela Firea. „Mii de familii de romani vor putea deconta sumele cheltuite pentru fertilizare in vitro, indiferent ca este vorba de…

- Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci are, de astazi, o noua infațișare datorita specialiștilor companiei Holisun care au implementat noi soluții tehnice pentru a face platforma mai ușor accesibila publicului! Versiunea actuala a site-ului dispune acum de elemente noi care asigura o funcționalitate…

- Un berar francez a inceput sa foloseasca alge marine care detin un pigment natural pentru a transforma berea sa artizanala intr-un sortiment de culoare albastra, informeaza Reuters joi. Brandul care produce acea bere, „Line‟, reprezinta un joint-venture intre o firma ce doreste sa popularizeze folosirea…

- Un berar francez a inceput sa foloseasca alge marine care detin un pigment natural pentru a transforma berea sa artizanala intr un sortiment de culoare albastra, informeaza Reuters.Brandul care produce acea bere, Line, reprezinta un joint venture intre o firma ce doreste sa popularizeze folosirea algelor…

- La data de 17 ianuarie 1906, in baza legii asupra brevetelor de inventii, se infiinteaza Oficiul roman de inventii, care inregistra atat inventii romanesti, cat si brevete de importatii.Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci OSIM este un organ de specialitate al administratiei publice centrale in…