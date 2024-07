Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A1 a dus la o dezvoltare a orașului Pecica. Scopul actualei administrații este ca orașul sa devina un centru economic tot mai important in zona și sa ramana atractiv pentru investitori. „Cu cațiva ani in urma, la ieșirea din Pecica spre Arad, se gaseau doar terenuri arabile. Autostrada A1…

- Școala primara din Turnu se modernizeaza cu ajutorul fondurilor provenite prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Din toamna, in aceasta cladire va funcționa și gradinița cu program prelungit. „Școala Primara din Turnu se transforma intr-o cladire eficienta din punct de vedere energetic, cu…

- Ziua Satului Turnu, aparținator de orașul Pecica, va avea loc in 29 iunie. Organizatorii au pregatit un program deosebit pentru a onora aceasta sarbatoare. Dar pana atunci, sunt in curs amenajari și lucrari edilitare pentru ca in 29 iunie totul sa fie bine pus la punct pentru marea distracție. „Ne pregatim…

- Unul dintre proiectele propuse de viceprimarul Ilie Cheșa in campania electorala se refera la reabilitarea infrastructurii de tramvai din cartiere și achiziția de tramvaie noi, astfel incat in urmatorii patru ani sa fie inlocuite toate tramvaiele vechi. Un prim pas a fost facut in ședința de astazi,…

- Programul Zilelor Orașului Pecica continua cu alte frumoase surprize. Un concurs Miss Pecica, un concert și party stradal sunt provocarile serii de azi. „Aseara a fost atmosfera de petrecere in Piața Regele Mihai I. Astazi continuam Zilele Orașului cu concursul Miss Pecica, urmat de concertul live The…

- Alianța Dreapta Unita, formata din USR, Forța Dreptei și PMP, a organizat la Timișoara, in 9 mai, in contextul sarbatoririi Zilei Europei, manifestarea de lansare in campania pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. La evenimentul gazduit de Sala „Cornel Jude” din Timișoara au luat parte…

- Teatrul Național din Timișoara a fost invitat sa participe cu spectacolul ROMANIAN PSYCHO, creat și interpretat de Florin Piersic jr, la ediția din acest an a festivalului BACAU FEST MONODRAME (9-13 mai 2024), eveniment organizat de Teatrul Municipal „Bacovia”. Spectacolul Teatrului Național din Timișoara…

- Satul Turnu, aparținator de orașul Pecica, se modernizeaza. Dupa Caminul cultural, acum, a venit randul Școlii Primare din Turnu. Unitatea de invațamant se reabiliteaza printr-o finanțare din cadrul PNRR. „Modernizarea si izolarea termica a Școlii Primare din Turnu a avansat bine. Acoperisul unitatii…