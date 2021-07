Pe viitor, la mall, dar cu dovada vaccinării! Este propunerea vicepremierului Dan Barna La mall, dar cu dovada vaccinarii! Este propunerea vicepremierului Dan Barna, varianta condiționarii accesului la servicii neesențiale fiind una din masurile luate in calcul de Guvern pentru a accelera imunizarea populației. Coaliția de guvernare discuta deja despre acesta masura de stimulare a vaccinarii in țara noastra. ”Am discutat chiar in ședința de coaliție acest subiect. Sunt doua tipuri de masuri: de incurajare a vaccinarii, dar și pentru cadre medicale, pentru accesul la servicii neesențiale, sa fie condiționata de vacinare. Mersul la mall, de pilda, sa fie condiționat de vaccinare. Gandim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

