Pe viaţă, mamă. Povestea unui copil adoptat Nici n-ai zice, daca le vezi prima data pe strada, ca nu sunt mama si fiica. Mereu merg de mana, se privesc in ochi, se inteleg fara cuvinte. Caldura fireasca a acestei relatii se degaja si impresioneaza placut trecatorul. Si, totusi, la o privire atenta, cele doua nu seamana. Nu le curge acelasi sange prin vene, nu au varste apropiate, nu provin din aceleasi medii, nu le leaga, aparent, nimic. Dar, indubitabil, femeia de 54 de ani care paseste langa fetita cu vizibile dizabilitați psihice este tot ce aceasta din urma are mai drag pe lume. Un asistent maternal si un copil special, asa s-ar spune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

