In mijlocul unei crize de reputație, Facebook, gigantul rețelelor sociale, continua sa obțina profituri uriașe. Facebook a inregistrat un profit net de 9,2 miliarde de dolari in trimestrul al treilea, cu 17% mai mult decat in ​​urma cu un an, o veste buna pentru grupul din California care se confrunta cu unul din cele mai […]