Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea Garii de Nord din București, cea mai mare din țara, mai are de așteptat. Contractul pentru studiul de fezabilitate a fost prelungit cu un an și jumatate. Autoritațile cauta acum soluții pentru dezvoltarea intregii zone.

- Potrivit unui proiect pilot care s-a desfasurat, in premiera, in Romania, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, peste 50 la suta din personalul unitatii medicale au un nivel mediu sau ridicat de epuizare atat fizica, cat si psihica. Proiectul pilot in Romania, cel al…

- Astazi, la ora 15:00, va avea loc un protest anti-vaccinare obligatorie, in fața Instituției Prefectului. Astfel de proteste sunt programate in mai multe orașe din țara, inclusiv in București. Protestul anti-vaccinare obligatorie va avea loc astazi, la ora 15:00, in fața Instituției Prefectului. Acesta…

- Comisiile pentru buget-finante au termen pana luni la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri…

- Pivotul Crina Pintea va juca din sezonul viitor la echipa maghiara Gyor Audi ETO KC, a anuntat castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor la handbal feminin. Pintea, care joaca acum la CSM Bucuresti, revine la echipa maghiara la care a mai evoluat in a doua jumatate a sezonului 2018-2019, debutand…

- Judetul Timis se mentine in zona rosie, cu 3,61 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta (3,62), a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), potrivit Agerpres. Judetul Maramuresul a iesit din zona rosie, inregistrand sambata o…

- Ministrul Transporturilor transmite ca saptamana viitoare va fi semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al autostrazii care ar trebui sa lege Ploiestiul de Brasov. Catalin Drula subliniaza ca va cere firmei care va realiza studiul sa livreze mai repede solutiile pentru unele tronsoane. Conform…

- A aparut și prima inițiativa a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) de cand a intrat in Parlament. Proiectul de lege vrea sa oblige Guvernul sa construiasca Autostrada Moldovei A7 in doar trei ani. Legea initiata de AUR este semnata de deputatii Lucian-Florin Puscasu si George Simion si…