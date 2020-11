Stiri pe aceeasi tema

- Iluminatul public a fost introdus abia la sfarsitul Evului Mediu si a fost dezvoltat in epoca moderna. Primul oras antic iluminat public a fost Efes, unde, in secolul al II-lea i.e.n., pe drumul spre port, situat la trei kilometri distanta, au fost puse lumanari in felinare. Aceasta este considerata…

- Culmea coincidențelor, dupa mai multe zile de creșteri, rata de infectare in Timișoara a scazut. Asta dupa ce chiar ieri premierul Ludovic Orban a anunțat ca orașul nu intra in carantina, deși are o rata de infectare de aproape 8, iar legea prevede intrarea in carantina de la 6 la mie. Rata de infectare…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat ca Muzeul Național al Revoluției care se va face in fosta Garnizoana din Piața Libertații va purta numele primului erou care a cazut pentru libertate, Lepa Barbat. Potrivit revoluționarilor timișoreni, Rozalia Popescu este prima victima a Revoluției din…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat la Timisoara ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a aflat ca la Timisoara viata e frumoasa, chiar daca afara e pandemie, pentru ca primaria a facut festivaluri si evenimente. Actualul sef liberal al administratiei a anuntat vestea oaspetelui, caruia i s-a adresat cu apelativul „Draga Ionut”. Sunt evenimente…

- STPT a anunțat ca, incepand cu data de 14 septembrie 2020, odata cu inceperea școlii, vor fi reluate cursele destinate elevilor. La cele 12 trasee existente, se aduga, incepand din aceasta toamna, doua noi trasee, dupa cum urmeaza: S13 Cartier Aeroport – Padurea Verde – Scoala Gimnaziala nr. 16 „Take…