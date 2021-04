Pe urmele Adevărului … Avalanșa informațiilor zilnice devine tot mai consistenta și mai stresanta pe masura ce mijloacele media se perfecționeaza și se diversifica, astfel ca uneori omul nu mai are timpul necesar pentru a ține pasul cu realitatea, daca ținem seama ca el trebuie sa mai faca și altceva decat sa stea la televizor ori la alte zeci […] Articolul Pe urmele Adevarului … apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

