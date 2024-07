Pe unde pot trece graniţa românii care merg în Bulgaria, Grecia sau Turcia Pe unde pot trece granita romanii care merg in Bulgaria, Grecia sau Turcia. Lucrarile la podul Giurgiu-Ruse au inceput pe 10 iulie și vor dura 730 de zile, perioada in care traficul rutier pe podul peste Dunare va fi restricționat. Totuși, romanii care doresc sa ajunga in Bulgaria, Grecia sau Turcia au la dispoziție mai multe opțiuni de trecere a frontierei pentru a evita aglomerația. In sezonul estival, aproximativ 1,5 milioane de romani traverseaza podul Giurgiu-Ruse. Pe durata lucrarilor, circulația pe pod va fi alternativa, pe o singura banda, in regim semaforizat, ceea ce va duce probabil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Lucrarile la Podul Giurgiu-Ruse au inceput pe 10 iulie si vor dura 730 de zile, interval in care circulația pe podul de peste Dunare se va desfasura cu restrictii. Romanii care pleaca in concediu in Bulgaria, Grecia sau Turcia au la dispozitie și alte rute de trecere a frontierei pentru a evita aglomeratia.Lucrarile…

