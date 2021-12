Stiri pe aceeasi tema

- Un acord de guvernare a fost incheiat la 24 noiembrie in Germania, document ce incheie practic cei 16 ani de guvernare Merkel. La aproape doua luni de la alegerile legislative marcate de infrangerea categorica a taberei conservatoare a dnei Angela Merkel, social-democratul Olaf Scholz va deveni noul…

- Fortele de securitate poloneze au arestat aproximativ 100 de migranti în timp ce încercau sa treaca fraudulos frontiera cu Belarus în noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Ministerul polonez al Apararii, citat de AFP. ”Un grup de aproape 100 de migranti au fost arestati…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei din Republica Belarus a acuzat marti Polonia de agravarea crizei in curs la frontiera intre cele doua tari, unde au loc ciocniri intre fortele poloneze si migranti care vor sa ajunga in Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Obiectivul partii…

- Fortele militare din intreaga lume trebuie sa tina pasul cu eforturile internationale de contracarare a schimbarilor climatice si sa diminueze emisiile de dioxid de carbon in baza unor planuri clar definite, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Exista putine date certe privind…

- Romanii fac o avere din vanzarea obiectelor din perioada comunista. Cat costa astazi bibelourile care tronau pe televizoarele și bibliotecile din anii 80. Care sunt cele mai scumpe obiecte. La ce prețuri se vand obiectele din perioada comunista pe site-urile de anunțuri din Romania Pe site-urile celebre…

- Aproximativ 200 de soldați vor fi detașați de luni în Marea Britanie pentru a livra combustibil catre stațiile de benzina care au ramas goale din cauza lipsei de șoferi de camioane care sa distribuie și a cumparaturilor efectuate în panica, a declarat guvernul vineri, relateaza AFP. "Aproape…

- Fortele de securitate ale statului evreu desfasoara o vasta operațiune de cautare dupa evadare, potrivit publicației The Times of Israel. Cei șase au fugit din inchisoarea israeliana de inalta securitate Gilboa, printr-un tunel sapat sub o chiuveta.Deținuții sunt membri ai unor grupuri armate palestiniene,…

