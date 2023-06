Pe ultima sută de metri, parlamentarii pregătesc un pachet de legi „anti-speciali” Coaliția vrea sa adopte o serie de legi orientate impotriva beneficiarilor de pensii speciale și a celor cu mai multe venituri. Liderii PSD și PNL au convenit ca in ultima saptamana sa faca un lucru pe care l-au tergiversat de luni bune: ofensiva impotriva pensiilor speciale și a altor privilegii de care se bucura unii bugetari. In primul rand, zilele urmatoare vor avea loc la Comisiile de munca și de buget-finanțe ultimele discuții pe forma finala a proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale. Potrivit informațiilor „Adevarul”, cel mai probabil luni va fi ziua pentru definitivarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

