- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, pentru a alege secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii si pe ceilalti membri ai Biroului Executiv al partidului, dupa ce Florin Citu a fost ales de Congres presedinte al formatiunii. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, nu este pe lista…

- Nu, nu e vreun banc cu milițieni, deși așa suna din titlu. Este evenimentul la care au participat 7 cetațeni-vedeta in țara noastra, cu tot cu Raluca Turcan, ministrul Muncii, pentru a inaugura un centru itinerant pentru copiii cu dizabilitați de la Tulcea. Adica un fel de nava care a fost amenajata…

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat luni, pentru Agerpres , ca propunerea facuta de premierul Florin Cițu ar avea un impact minor asupra venitului net al unui angajat platit cu salariul minim, comparativ cu cresterea preturilor la energie suportate de salariati.…

- Ludovic Orban a criticat acțiunea Guvernului Cițu de a cere CCR sa decida daca moțiunea USR PLUS inițiata in Parlament poate fi dezbatuta și votata, spunand ca nu exista niciun conflict de natura constituționala intre Parlament și Guvern. “Datorita faptului ca prima data erau semnaturi online pe motiune…

- Guvernul vrea sa majoreze salariul minim pe economie. O formula clara pentru calcularea acestuia va fi stabilita pentru pana la finalul lunii octombrie. “Salariul minim pe economie trebuie sa creasca! Este concluzia ședinței pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit”, a spus marți premierul…

- Pensia anticipata nu va mai putea fi cumulata cu salariul nici la societațile comerciale, potrivit Guvernului. Ministrul de Finanțe Dan Vilceanu nu a fost de acord cu aceasta propunere, de cumul a pensiei anticipate cu salariul, pe care ministrul Muncii Raluca Turcan o avea pentru ședința de azi a Guvernului.…

- Noul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu nu a știut, in prima sa zi la minister, cat este inflația, cand a fost intrebat de ziariști, iar in prima sa conferințan de presa, marți, nu a știut cat este salariul minim net. Ba mai mult, finanțistul țarii s-a mai și contrazis: “Nu are cum sa fie 1.300 […]…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, marți, ca pune in dezbatere un proiect prin care vrea sa impoziteze veniturile a 1,2 milioane care lucreaza la negru, in “activitați casnice, de gospodarie”. La schimb, ca sa-și declare veniturile pentru a fi impozitate, autoritațile promit acestor persoane…