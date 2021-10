Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Doi tineri furnizau droguri de risc pe care le cultivau pe diverse terenuri din Caraș-Severin, mai exact pe dealuri din apropiere de Reșița! Filați mai multe zile, cei doi au picat in cele din urma in plasa oamenilor legii! Flagrantul a fost organizat ieri, 5 octombrie, cand polițiștii…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre o impresionanta conducta din ceramica vitrificata, pentru canalizare, care va trece prin patrimoniul a patru firme pana sa poata fi integrata in reteaua orasului! La jumatatea lui 2018, Steinzeug-Keramo Romania – cu fabrici in Belgia si Germania, producatoare de conducte…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, in apropiere de DJ 581, pe un drum forestier dintre localitațile Reșița și Lupac (județul Caraș-Severin). In urma incidentului, o femeie in varsta de 68 de ani a decedat. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…

- In Statele Unite, in Germania și in Regatul Unit continua criticile la adresa incapacitații de a anticipa victoria fulgeratoare a talibanilor și proasta gestionare a evacuarilor din Afganistan. Au inceput deja anchete pentru a se trage invațaminte din acest dezastru. A sosit, spun comentatori, analiști…

- CARAS-SEVERIN – Daca in ultimele trei zile nu a fost raportat niciun caz in judetul nostru, aceasta saptamana a inceput cu 3 cazuri noi comunicate de Directia de Sanatate Publica a judetului Caras-Severin! Acestea se adauga celor deja existente din ultimele 14 zile, astfel ca in prezent, la nivelul…

- REȘIȚA – Tanarul Dragoș Mone, antrenat de Radu David, a obținut locul II la proba de simplu și locul III in cea de dublu la competiția Tennis Europe, desfașurata in Austria. „Pe parcursul saptamanii trecute am participat la un turneu din cadrul Tennis Europe, un turneu de categoria I care s-a desfasurat…

- Traficul de persoane este una dintre cele mai des intalnite infracțiuni in Romania, zeci de mii de romani cazand prada traficanților. Printre astfel de infractori, dar și printre victimele acestora se afla și bistrițeni. Doi traficanți de persoane au fost condamnați de Tribunalul Bistrița-Nasaud in…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…