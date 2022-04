Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a susținut un discurs in Parlamentul Romaniei. El a prezentat și imagini ale masacrului de la Bucha, acuzand Rusia de crime de razboi. Zelensky a spus ca pe teritoriul Ucrainei se decide acum soarta Europei și a facut apel la noi sancțiuni impotriva Rusiei.…

- Florin Cițu - președintele Senatului și Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților au vorbit in intampinarea președintelui ucrainean.„Nu ințelegem crimele din 3 aprilie, de la Bucha”, a spus Volodimir Zelenski in Parlamentul Romaniei.

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat, miercuri, ca a depus la Parlament mai multe amendamente la un proiect de lege, prin care vrea sa interzica tuturor firmelor din Rusia sa participe la achzițiile publice de orice fel din Romania. ”Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sancțiunile…

- Liderii social – democrați și liberali condamna atacarea Ucrainei de catre Rusia, in cursul dimineței de joi. „Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin. Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta…