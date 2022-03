Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat ca Romania nu are „absolut nicio problema” cu stocurile de petrol și de carburanti și crede ca aglomerația de la benzinariile din țara este rezultatul unui „razboi hibrid care se petrece pe teritoriul Romaniei”, potrivit News.ro. Ministrul a spus ca cei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca, in opinia sa, situatia privind cozile formate miercuri la benzinarii, pe fondul temerilor privind pretul benzinei si motorinei, „face parte dintr-un razboi hibrid care se petrece pe teritoriul Romaniei” si care are legatura cu conflictul armat din Ucraina.

- Isteria scumpirii carburanților a plecat de la compania ungara MOL, a declarat aseara ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Este vorba despre reteaua MOL, pentru ca de la aceasta retea, de la Beius, a plecat aceasta informatie, de 11 lei. Daca ar fi fost mai atenti, acest lucru nu s-ar fi intamplat si,…

- Oricine poate constata scumpirea carburanților de la o zi la alta, mai ales ca prețul benzinei premium a depașit deja pragul de 8 lei pe litru. Gazele naturale și cerealele costa și ele mai mult, iar leul e tot mai slab in raport cu principalele valute.