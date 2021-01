Pe teritoriul României nu a fost confirmată noua tulpină COVID-19 Pe teritoriul Romaniei nu a fost confirmata noua tulpina COVID-19 Foto: MApN Pe teritoriul României nu a fost confirmata pâna în prezent noua varianta a coronavirusului depistata în Marea Britanie, afirma Ministerul Sanatații. Acesta precizeaza ca o noua tulpina se poate confirma numai prin secvențierea genomului viral de catre specialiști, iar aceasta procedura tehnica va fi definitivata zilele urmatoare pornind de la probele selectate în urma testarii PCR. Amintim ca o varianta de SARS-CoV-2 care se transmite mult mai ușor și mai rapid a fost… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

