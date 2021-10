Stiri pe aceeasi tema

- In contextul actual al pandemiei de coronavirus, Sorin Cimpeanu face lamuriri in ceea ce privește sistemul educațional. Din nefericire, rata de infectare crește alarmant pe zi ce trece, la fel ca numarul deceselor. Cu toate acestea, ministrul Educației pledeaza in continuare pentru prezența fizica a…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca decizia de a trece in online aparține conducerii fiecarei școli in parte. Exista doua reguli de baza referitoare la imbolnaviri, dar dincolo de acestea școlile pot cere singure suspendarea prezenței fizice, susține Cimpeanu. "Resping categoric…

- Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș: ”Universitațile din Romania nu au suficienți profesori de informatica. Asta in pofida faptului ca domeniul IT finanțeaza 6% din produsul intern brut, conform doamnei Beliuța de la Aleph News. In pofida faptului ca fiecare IT-ist a generat un surplus de 8.000…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Iasi va organiza in aceasta luna admitere, in premiera, la specializarea Cosmetica medicala si tehnologia produsului farmaceutic, conducerea institutiei motivand ca exista un interes tot mai mare in Romania pentru produse cosmetice de calitate, potrivit…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege privind ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 100 de milioane de euro, pentru constructia, dar si reabilitarea unui numar de cel putin 55 de scoli in Romania, a anuntat ministrul…

- „Majoritatea copiilor fac forme ușoare sau chiar inaparente. Așa ca cea mai buna masura ar fi ca parinții și persoanele varstnice din familie, cu care copiii pot intra in contact, sa fie vaccinate. Acesta e primul lucru. Și cel de-al doilea, pe care l-a menționat și un antevorbitor in emisiunea dumneavoastra,…

- Simona Halep, 29 de ani, s-a aratat impresionata de evoluția inotatorului David Popovici, 16 ani, la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Jucatoarea de tenis i-a transmis, joi, un mesaj de incurajare, inainte de plecare in Canada, unde va participa la turneul de la Montreal, informeaza Agerpres . Simona Halep…

- Discutiile privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial, care urmau sa aiba loc duminica, la Fuzhou, China, unde este reunit Comitetul UNESCO, au fost reprogramate. Intalnirea a fost intrerupta de Tian Xuejun, vice-ministru chinez al Educatiei si presedinte al Comisiei Nationale…