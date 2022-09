Stiri pe aceeasi tema

- In Punctul de Trecere a Frontierei Siret din judetul Suceava s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean, in varsta de 49 de ani. Barbatul era la volanul unui ansamblu rutier format din cap tractor și remorca, inmatriculat in Ucraina. „Cu ocazia verificarilor la frontiera, persoana…

- Mai multe automarfare au fost oprite la frontiera cu Ungaria de catre polițiștii de frontiera. In data de 15.09.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui ansamblu…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit 40 de pungi cu tutun in mașina unui bihorean. Șoferul este cercetat penal, iar tutunul a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor. In cursul nopții trecute, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul Satu Mare, s-a…

- La Punctul de Trecere a Frontierei Petea din județul Satu Mare s-a prezentat, in acest final de saptamana, pe sensul de intrare in țara, pentru efectuarea formalitaților de frontiera, un ieșean in varsta de 53 de ani, la volanul unui autoturism marca Chrysler, inmatriculat in Italia. Potrivit ITPF Sighetu…

- Luni, 25 iulie, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 41 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Romania. ”Șoferul transporta,…

- Un tir plin cu cauciucuri uzate care vedea de la o societate din Germania, și avea ca destinație județul Suceava, a fost oprit la intrarea in Romania. Tirul, condus de un barbat de 34 de ani, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare. In…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au indisponibilizat nu mai puțin de șase autoturisme de diferite marci. Incidentul a avut loc in data de 8 iulie, aproape de miezul nopții, cand in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in țara un polonez, insoțit…

- In noaptea de 3 spre 4 iulie, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un sucevean de 33 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes GLC 220, inmatriculat in Marea Britanie. Potrivit ITPF Sighetu Marmației,…